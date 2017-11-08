В Кузбассе сняли с продажи более 200 килограммов хлеба

Все возможные правила нарушили кузбасские магазины. Сегодня Роспотребнадзор опубликовал данные, согласно которым, с начала года в регионе сняли с продажи более двухсот килограммов хлебобулочных изделий. Среди причин - просрочка и отсутствие документов. Выявлены и нарушения и на заводах. В цехах не соблюдали чистоту и правила хранения выпечки. В итоге к ответственности привлекли 130 человек, а общая сумма штрафа составила более двух с половиной миллионов рублей.