В Кузбассе на обочине дороги нашли тело 21-летнего парня

В Анжеро-Судженске правоохранители выясняют обстоятельства смерти 21-летнего молодого человека, тело которого обнаружили на обочине дороги.

Юного кузбассовца без признаков жизни нашли 3 ноября. Пользователи соцсетей признали в погибшем студента одного из горных техникумов Анжеро-Судженска.

«Тело мужчины было найдено без видимых причин насильственной смерти. Личность погибшего установлена. В настоящее время следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти», - сообщает «КП в Кузбассе» со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.