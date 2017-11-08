Телевизионщики помогли кузбассовцам решить проблемы ЖКХ

«Вести» тоже стараются всегда откликаться на просьбы зрителей. И нам удаётся помогать. Сразу после выхода сюжета о разбитом мосте в деревне Морковкино Яшкинского района на переправе появились свежие доски. Местный предприниматель предоставил пиломатериалы, а вот капитально власти обещали отремонтировать сооружение весной.

На улице 4-я Иланская в Кемерове вновь стало светло. Четыре месяца люди добивались, чтобы установили кобры, но только после приезда съемочной группы, уличные светильники загорелись.