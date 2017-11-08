Кемеровчане пожаловались на дрифт на парковке «Ленты»

Жители областного центра сообщили в «Газету Кемерова» о проблеме дрифетров, которые гоняют на парковке гипермаркета «Лента» на Кузнецком и мешают отдыхать. К том уже, по словам горожан, такие гонки просто опасны.

С возмущёнными кемеровчанами согласен и организатор гоночных соревнований в кузбасской столице Иван Долгополов. Он считает, что подобные действия в общественном месте действительно представляют опасность. Кроме того, это совершенно бессмысленно с точки зрения тренировок водителя.

Прокомментировали ситуацию и в городской ГИБДД. В ведомстве отметили, что за дрифт нет наказания в кодексе административных правонарушений.

- Но есть ряд других, сопутствующих, нарушений, по которым можно привлечь к административной ответственности водителей, подвергающих опасности пешеходов и других автомобилистов. Стоит заметить, что парковка относится к прилегающим территориям. Соответственно, скорость движения не должна превышать 20 км/ч. Также водителя можно привлечь за непристёгнутый ремень безопасности, невключённые поворотники при выполнении соответствующего манёвра, езду в состоянии алкогольного опьянения, внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Наказание за последний вид нарушения может быть суровым, вплоть до аннулирования регистрации ТС, — сообщили изданиию в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Видео: «Газета Кемерова»