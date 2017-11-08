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Новости |Происшествия
8 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 58

В ДТП с участием КамАЗа пострадали три человека

В ДТП с участием КамАЗа пострадали три человека

Сильный снегопад, обрушившийся на регион 7 ноября, спровоцировал  серьёзную аварию. ДТП произошло на восьмом километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

Сообщается, что  водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения, а также не придал значения сложным погодным условиям: шёл сильный снег. В результате машина влетела  в стоящий автомобиль КамАЗ, пишет «Газета Кемерова».  Травмированы  28-летний водитель легкового авто,  а также его пассажиры: 26-летний мужчина и 31-летняя женщина.

 
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