Кузбассовцев призвали к внимательности связи с введением в оборот новых денежных купюр

Сегодня в Кемерове презентовали новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Уже в середине декабря они поступят в Кузбасс в массовое обращение. Напомню, конкурс по выбору символов для этих купюр проходил в прошлом году. Среди претендентов была и Горная Шория. Но в итоге победу одержали достопримечательности Крыма и Дальнего Востока. При создании денег особое внимание уделили безопасности. На них - 12 степеней защиты