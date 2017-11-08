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9 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 70

В жёстком ДТП с автобусом в Кузбассе погибла женщина

Автокатастрофа произошла на трассе «Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк» 8 ноября в 06:20.

Автоледи за рулём Nissan Bluebird не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения под автобус ПАЗ. В результате столкновения, 45-летняя водитель иномарки скончалась на месте происшествия. Также в салоне легковушки находилась 28-летняя пассажирка, которую с различными травмами доставили в больницу.

Как сообщает «КП в Кузбассе» со ссылкой на областную ГИБДД, в момент столкновения в пассажирском автобусе находился только водитель, 41-летний мужчина не пострадал. 

 

Фото/видео: Город Новостей

 
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