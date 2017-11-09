В Кузбассе осудили экс-главу департамента транспорта и связи

В четверг, 9 ноября суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю департамента транспорта и связи Кемеровской области Петру Шикалёву.

- Суд установил, что 36-летний чиновник с сентября по ноябрь 2016 года обманным путем похитил денежные средства, принадлежащие пассажирским автотранспортным предприятиям области на общую сумму 581 тысячу рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Шикалёв попросил знакомого, чтобы тот организовал изготовление от имени коммерческой организации фиктивных договоров, а также счетов на оплату поставки металлических труб для предприятий автотранспорта. Однако, никаких поставок продукции не было, такое даже не планировалось.

Бывший чиновник поручил подчинённым направить в автотранспортные предприятия документы на оплату труб. Предприятия перечислили деньги организации, её руководитель передал их Шикалёву.

В ведомстве подчеркивают, что подсудимый обманул как руководителя фирмы, так и своих подчиненных и руководство предприятий. Дело в том, что он сказал им, что деньги пойдут на служебные цели.

Центральный районный суд назначил бывшему руководителю департамента 1 год 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, два года Шикалёв не сможет занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечает «Газета Кемерова».