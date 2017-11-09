Венгерский хоккеист ищет в Кемерове своих детей-близнецов и их мать

Историю в духе популярных сериалов рассказывает «Газета Кемерова». В редакцию обратился хоккеист из Венгрии по имени Балаж с просьбой посодействовать в поисках женщины и детей. Все произошло 10 лет назад, когда в Кемерове проходил чемпионат мира по хоккею с мячом. Это было в период с 27 января по 4 февраля 2007 года. Балаж познакомился в столице области в девушкой, они провели вместе три недели, а затем он вернулся в Венгрию. Там мужчина попал в жуткую аварию, впал в кому. Когда он пришёл в себя, то оказалось, что есть серьёзные проблемы с памятью и в прошлой жизни много «белых пятен»: медики поставили диагноз амнезия.

Однажды венгру по электронной почте пришло письмо и снимок детей-близнецов. Это писала девушка, с которой был кемеровский роман. Она сказала, что после этого родились дети. В тот момент Балаж не стал предпринимать никаких действий, о чём сейчас жалеет.

- Сейчас я больше всего жалею о том, что на столько лет затянул с ответом. Долго не отвечал, а потом почту ликвидировали. Даже снимка сыновей не сохранилось, — рассказал хоккеист «Газете Кемерова».

Мужчина очень хочет найти бывшую возлюбленную и детей и создать семью. Он обратился в местную программу «Ищу свою семью» и редакцию «Газеты Кемерова». Балаж говорит, что забыл имя подруги, но знает, что оно начинается на букву «М». Папа кемеровчанки был шахтером, а рядом с их домом находился памятник-танк. Девушка на фото присутствоала на встрече хоккеиста и кемеровчан.

Если кто-то узнал девушку или что-то знает, можно обратиться в редакцию «Газеты Кемерова» по телефону: 8 (3842) 45-22-95 или пишите на почту: [email protected]. Также можно написать редактору передачи «Ищу свою семью» Кире Кэки на адрес: [email protected].