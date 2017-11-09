Следком прекратил уголовное дело о поражении током посетителей кемеровского бассейна

Стало известно, что следственный комитет прекратил уголовное дело о поражении током посетителей бассейна в кемеровском спорткомплексе "Северный". Происшествие произошло в мае, мы рассказывали о нём в выпусках Вестей. Напомню, один из сотрудников включил систему "тёплый пол" и все, кто находились в воде, это 4 женщины и трое маленьких детей, получили удар. Сегодня в Следкоме пояснили, судебно-медицинская экспертиза не показала, что нанесён вред здоровью потерпевших. Однако люди не согласны и намерены обращаться в прокуратуру.