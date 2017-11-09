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Новости |Общество
9 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 112

Жительница Кемерова узнала венгра, который ищет своих детей-близнецов и их маму

Жительница Кемерова узнала венгра, который ищет своих детей-близнецов и их маму

Ранее «Вести-Кузбасс» рассказывали о почти кинематографической истории: венгерский хоккеист ищет в Кемерове бывшую возлюбленную и своих детей-близнецов.  За помощью венгр по имени Балаж обратился в редакцию «Газеты Кемерова». Как пишет издание, вскоре после публикации объявилась девушка, которая представилась Екатериной. Она подтвердила, что на сайте её фото, также она рассказала, что познакомилась с Балажем как раз 10 лет назад, когда он приезжал в составе своей команды на чемпионат мира по бенди. Однако, девушка сказала, что никаких романтических отношений у них не было.  

 - Я очень удивилась, когда увидела свою фотографию на сайте. Я действительно была знакома с Балажем, но никакого романа у нас не было. Мне тогда было 16 лет, мы с подругами увидели хоккеистов у гостиницы «Кузбасс», подошли взять автограф, разговорились и в итоге пошли ко мне в гости. Я как раз жила на Красноармейской, там и цирк рядом, и памятник-танк. Помню, что много смеялись, но в основном с ребятами общалась моя племянница — она лучше всех знала английский. Было забавно, но хоккеисты ничего у нас не ели и не пили, купили в супермаркете колу, а нашего всего боялись. Наверное, опасались отравиться, — сообщила «Газете Кемерова» Екатерина.

Поиски девушки и близнецов продолжаются. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться  в редакцию «Газеты Кемерова» по телефону: 8 (3842) 45-22-95. Также можно написать на почту: [email protected]

 
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