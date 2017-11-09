Замгубернатора Елена Жидкова взяла ситуацию с поджогом сена в Тяжинском районе под личный контроль

«Вести-Кузбасс» сообщали о ЧП, случившемся в деревне Валерьяновка Тяжинского района. Здесь произошёл конфликт бизнесменов, который привел к поджогу сена в колхозе Боровской. Теперь все поголовье скота осталось без кормов, а сотрудники могут лишиться работы. В этой истории теперь разбираются власти области. Ситуацию под личный контроль взяла заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова.