Кузбассовец пришёл в гости и надругался над женщиной

Перед судом предстанет 39-летний житель Таштагольского района, обвиняемый в совершении ряда преступлений. Летом этого года мужчина пришёл в гости к друзьям, где была и 50-летняя женщина. После застолья хозяева ушла по своим делам, а обвиняемый и его знакомая остались.

- Мужчина потребовал, чтобы женщина отдала ему свой сотовый телефон, она отказалась. Разозлившись, обвиняемый избил ее, забрал мобильное устройство и сорвал с женщины серебряные цепочку, серьги. После чего совершил в отношении потерпевшей насильственное преступление сексуального характера. Сотрудников полиции и «скорую помощь» вызвали хозяева дома, которые вернулись в это время в жилище, - сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

Когда началось расследование, выяснилось, что кузбассовец ранее ограбил на женщину на улицу. Он попросил закурить, в этот момент схватил сумку потерпевшей и сбежал. Кстати, в мае этого года он вышел из тюрьмы, а теперь опять ждёт суда.