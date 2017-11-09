МЧС Кузбасса предупреждает о метелях и снижении видимости

В пятницу, 10 ноября в Кемеровской области ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия. Утром и в первой половине дня по региону пройдёт холодный фронт. Он принесёт метели, усиление ветра до 19 метров в секунду. В МЧС рассказали, что в течение дня температура будет опускаться, на дорогах ожидается гололедица, а видимость может снизиться до 1 километра.

- Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Учитывая погодные условия, своевременно побеспокойтесь о замене летней резины на зимнюю, - призвали в ведомстве.