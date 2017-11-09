Мэр Кемерова потребовал усилить борьбу с гололёдом

Из-за перепадов температуры уже образовалась наледь на тротуарах. Сегодня глава Кемерова Илья Середюк потребовал усилить обработку пешеходных зон противогололёдными средствами. Коммунальщики должны работать круглосуточно и оперативно реагировать на критику. О плохой уборке снега на трассах можно сообщать по номеру 36-81-83, код 3842. Если не порядок во дворах - действует телефон горячей линии Государственной жилищной инспекции: :8 (8-384-2) 36-93-32.