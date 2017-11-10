Замгубернатора прокомментировала стоимость радужной форели кузбасского производства

В пресс-центре «Вестей» побывала заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Елена Жидкова и ответила на вопросы журналистов. Среди прочего, поднималась тема развития рыбного хозяйства в регионе. Стоит напомнить, что в сентябре в Юрге открылся крупнейший в Сибири завод по выращиванию радужной форели. Журналисты поинтересовались о цене кузбасской рыбы, ведь этот вид, достаточно, дорогой.

- Технология позволяет производить большой объем рыбы. Есть надежда, что продаваться она будет дешевле, - прокомментировала Елена Жидкова.

Заместитель губернатора отметила, что сейчас идет разработка бренда, под которым в продажу поступит кузбасская форель. Кроме того, Елена Жидкова сказала, что у юргинского завода хорошие перспективы. Сейчас идет строительство второй очереди, а в планах ещё и запуск комбикормового завода, что позволит сделать продукцию дешевле.