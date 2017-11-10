В Кузбассе проверили техническое состояние общественного транспорта

Чтобы снизить число аварий в Кузбассе сегодня по поручению губернатора начались проверки общественного транспорта. Поводом послужило увеличение в стране количества ЧП с участием автобусов, трамваев и троллейбусов. Специальные комиссии изучат работу контактной сети, состояние электропроводки, систем отопления салонов, аккумуляторов, осмотрят качество шин, наличие исправных средств пожаротушения и всё остальное, от чего зависит комфорт и безопасность пассажиров.