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10 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 86

В Кузбассе проверили техническое состояние общественного транспорта

Чтобы снизить число аварий в Кузбассе сегодня по поручению губернатора начались проверки общественного транспорта. Поводом послужило увеличение в стране количества ЧП с участием автобусов, трамваев и троллейбусов. Специальные комиссии изучат работу контактной сети, состояние электропроводки, систем отопления салонов, аккумуляторов, осмотрят качество шин, наличие исправных средств пожаротушения и всё остальное, от чего зависит комфорт и безопасность пассажиров.  

 
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