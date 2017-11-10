Кемеровчане увидят спектакль питерского режиссера «Ганди молчал по субботам»

Сегодня в Кемеровском драматическом театре премьера. На Малой сцене зрители увидят работу молодого питерского режиссера Анны Бычковой спектакль «Ганди молчал по субботам». Пьеса написана петербургским современным драматургом Анастасией Букреевой. Действие происходит в простой семье, где родители собираются развестись. Как реагирует на это их сын подросток - основа конфликта. По словам автора, «Ганди» предназначен для семейного просмотра. Кстати, с начала сезона это уже вторая постановка в рамках федеральной программы Министерства культуры.