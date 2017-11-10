Бизнесмену Щукину и бывшим заместителям губернатора Кузбасса продлили арест

В пятницу, 10 ноября стало известно, что Новосибирский областной суд до 13 февраля продлил домашний арест бывшим вице-губернаторам Кемеровской области Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-сотруднице обладминистрации Елене Троицкой и бизнесмену Александру Щукину. Эти люди обвиняются в вымогательстве 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской», напоминает ТАСС.

- Суд не находит оснований для изменения меры пресечения обвиняемым на более мягкую и полагает необходимым продлить в отношении Иванова, Троицкой, Щукина, Данильченко срок домашнего ареста и удовлетворить ходатайство следователя, - сказала судья Виктория Опанасенко.

Ранее «Вести» сообщали, что арест продлили и ещё одному фигуранту дела: бывшему руководителю СУ СК России по Кемеровской области Сергею Калинкину.



