Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Общество
10 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 132

Бизнесмену Щукину и бывшим заместителям губернатора Кузбасса продлили арест

Бизнесмену Щукину и бывшим заместителям губернатора Кузбасса продлили арест

В пятницу, 10 ноября стало известно, что Новосибирский областной суд до 13 февраля продлил  домашний арест бывшим вице-губернаторам Кемеровской области Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-сотруднице обладминистрации Елене Троицкой и бизнесмену Александру Щукину. Эти люди обвиняются в вымогательстве 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской», напоминает ТАСС.

- Суд не находит оснований для изменения меры пресечения обвиняемым на более мягкую и полагает необходимым продлить в отношении Иванова, Троицкой, Щукина, Данильченко срок домашнего ареста и удовлетворить ходатайство следователя, - сказала судья Виктория Опанасенко.

Ранее «Вести» сообщали, что арест продлили и ещё одному фигуранту дела: бывшему руководителю СУ СК России по Кемеровской области Сергею Калинкину.


 

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 2852
Кемеровчане увидят спектакль питерского режиссера «Ганди молчал по субботам»
10 ноября 2017 66
В Кемерово приехал главный Дед Мороз России
10 ноября 2017 55
В Кемеровском районе агрономов отметили на торжественном приёме
10 ноября 2017 39
В Кузбассе назвали лидеров и аутсайдеров по темпам строительства жилья
10 ноября 2017 55
Энергетики Кузбасса проводят масштабные учения на случай массовых отключений
10 ноября 2017 44
Будущие полицейские дали в Кемерове торжественную клятву
10 ноября 2017 61
В Кузбассе чествовали сотрудников полиции
10 ноября 2017 54
Бизнесмену Щукину и бывшим заместителям губернатора Кузбасса продлили арест
10 ноября 2017 132
В Кузбассе иномарка сбила девочку на пешеходном переходе
10 ноября 2017 155
В Кемерове попал в аварию автомобиль ДПС
10 ноября 2017 549
Против новокузнецких догхантеров возбудили уголовное дело
10 ноября 2017 80
Для водителей, не пропускающих пешеходов, увеличили штраф
10 ноября 2017 85
Кузбассовец участвует в конкурсе «Народный участковый»
10 ноября 2017 69
В Таштаголе после реконструкции открыли сквер имени шорского барда Анатолия Тунекова
10 ноября 2017 71
В Кузбассе обсудили проблемы уборки снега
10 ноября 2017 87
В Кузбассе проверили техническое состояние общественного транспорта
10 ноября 2017 181
Экс-главе кузбасского Следкома продлили арест
10 ноября 2017 186
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
Вести-Кузбасс 20:45" от 09.11.17
9 ноября 2017 440
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 1256
Москва слезам не верит на «Сделано в СССР»
10 ноября 2017 11
Время женщин: органосохраняющие операции в гинекологии
10 ноября 2017 15
Сладкий ноябрь: куда пойти и что посмотреть в выходные дни
10 ноября 2017 26
Священник играет на гитаре: «Всё пройдёт»
10 ноября 2017 19
Диана Милая: и хорошее настроение не поникнет больше вас
10 ноября 2017 27
В Кемерове появится кластер лёгкой промышленности
10 ноября 2017 43
Сергей Лысенко: ЖКХ в Кемерове
10 ноября 2017 101
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.