В Кузбассе чествовали сотрудников полиции

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции. В этом году дата юбилейная - 100-лет со дня образования органов внутренних дел. Кузбассу есть чем гордиться. Только за этот год раскрыто более 25 тысяч преступлений, изъято 253 килограммов наркотиков, 4 тонны контрафактной алкогольной продукции. Ведется борьба с дистанционными видами мошенничества. Областные, ведомственные и государственные медали сегодня вручили тем, кто спасал людей, несмотря на опасность.