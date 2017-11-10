В Кузбассе назвали лидеров и аутсайдеров по темпам строительства жилья

Сегодня строители подвели итоги работы с начала года. С января они сдали 10 412 квартир. Лидеры по темпам ввода жилья – Анжеро-Судженск (глава Дмитрий Ажичаков), Кемерово (Илья Середюк) , Ленинск-Кузнецкий (Вячеслав Телегин), Междуреченск (Сергей Кислицин), Мыски (Дмитрий Иванов), Полысаево (Валерий Зыков). Отстают от плана: Краснобродский ( Зоя Недогода) и Тайга – (и. о. мэра Елена Кокорчук). Среди районов лучший результат в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком, худший - в Яйском.