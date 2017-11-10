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Новости |Общество
10 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 52

В Кемерово приехал главный Дед Мороз России

Подарки в Кузбасс сегодня привёз главный Дед Мороз России. Накануне главного праздника он проводит большое турне по всей стране, которое началось на Дальнем Востоке. Во время долгого путешествия новогодний волшебник  посетит 60 городов. В Кемерове  даже дал пресс-конференцию, где главными участниками стали дети. В отличии от зарубежных собратьев, русский сказочный герой более величественный и человечный. Кроме того, не лишен исконных патриотических пристрастий, а еще он благоволит главной кузбасской профессии.

 

 
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