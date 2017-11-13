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13 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 75

Столицу Кузбасса утром сковали пробки

Столицу Кузбасса утром сковали пробки

Снег, выпавший в Кемерове в ночь на 13 ноября, затруднил жизнь автолюбителям.

Утром сервис «Яндекс.пробки» оценивал дорожную ситуацию в столице Кузбасса в восемь баллов. По сообщению «Газеты Кемерова», движение было затруднено на улице Нахимова, бульваре Строителей, Притомском проспекте, проспекте Шахтёров, на улицах Шахтёрской и Милицейской, Кузнецком проспекте, улице Терешковой, на проспекте Советском, на улице Красноармейской, а также на проспекте Химиков.     

Транспортные средства на скованных пробками улицах двигались со скоростью 5-10 км/ч.  

Фото: А42.RU

 
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