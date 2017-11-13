Столицу Кузбасса утром сковали пробки

Снег, выпавший в Кемерове в ночь на 13 ноября, затруднил жизнь автолюбителям.

Утром сервис «Яндекс.пробки» оценивал дорожную ситуацию в столице Кузбасса в восемь баллов. По сообщению «Газеты Кемерова», движение было затруднено на улице Нахимова, бульваре Строителей, Притомском проспекте, проспекте Шахтёров, на улицах Шахтёрской и Милицейской, Кузнецком проспекте, улице Терешковой, на проспекте Советском, на улице Красноармейской, а также на проспекте Химиков.

Транспортные средства на скованных пробками улицах двигались со скоростью 5-10 км/ч.

Фото: А42.RU