Россия не выполнила требования WADA и теперь может остаться без Олимпиады-2018

Олимпийская сборная России рискует не попасть на игры в Южной Корее из-за разногласий с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования: признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», - цитирует журналиста Хайо Зеппельта «Газета Кемерова».

Заседание совета учредителей агентства намечено на 16 ноября, тогда и решится судьба российской команды.

Отмечается, что МОК рассматривает сценарий, при котором отечественные спортсмены выступят в Пхёнчхане без права участвовать в церемонии открытия, а также исполнять гимн своей страны.