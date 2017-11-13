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13 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 281

Объекты «Аквамаркета» в Кузбассе ушли с молотка по низкой цене

Объекты «Аквамаркета» в Кузбассе ушли с молотка по низкой цене

Собственность обанкротившегося «Аквамаркета» в Кемеровской и Новосибирской областях реализовали на торгах.

Всего участникам аукциона было предложено семь объектов в соседних регионах, пять из которых удалось продать.

Так в Кузбассе житель Осинников Алексей Малюгин за 23,1 миллиона рублей (при стартовой цене в 35,38 миллиона) приобрёл нежилое трёхэтажное здание площадью около 2 200 «квадратов». Также беловское ООО «Модная семья» за 11,8 миллиона рублей (при стартовой цене в 17,6 миллиона) купило нежилое двухэтажное здание площадью 990 квадратных метров.

По сообщению «Газеты Кемерова», в Новосибирске с молотка ушли: нежилое помещение площадью 500 «квадратов» за 23,1 миллиона рублей, торговое здание площадью 401 квадратный метр с правом на земельный участок в 804 квадратных метра за 11,33 миллиона, и строение площадью около 1 100 «квадратов» с участком 1 650 «квадратов» за 8,7 миллиона.

 
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