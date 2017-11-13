В Кузбассе вспыхнул Renault Sandero

Беловские пожарные потушили автомобиль Renault Sandero, загоревшийся на улице Липецкой в городском посёлке Инском.

Возгорание произошло 12 ноября. На место происшествия выехали 4 сотрудника МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате у него выгорели салон и моторный отсек», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МЧС по Кузбассу.

Предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.