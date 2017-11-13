Специалисты назвали причину пожара в кемеровском «Подорожнике»

На проспекте Шахтёров в Кемерове едва не сгорел торговый павильон.

Сигнал о возгорании в магазине «Подорожник» поступил на пульт МЧС 12 ноября в 9:23. На место происшествия выехали семь огнеборцев и две единицы техники.

«Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из павильона шёл дым. В результате пожара обгорел утеплитель на площади четыре квадратных метра», - сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото: Регион-42 Кемерово