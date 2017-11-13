Новокузнечанка зарезала мужа на глазах у дочери-инвалида и сказала следователям, что он покончил с собой (фото)

В южной столице Кузбасса отправили под стражу агрессивную женщину, убившую собственного мужа.

Подозреваемая проживала в квартире со своим супругом, при том, что во второй комнате ютился её бывший муж с их общей дочерью - инвалидом детства. По словам соседей, женщина отличалась вспыльчивым и агрессивным характером, она угнетала всех своих сожителей.

«В один из дней фигурантка уголовного дела поссорилась с мужем из-за банковского кредита и ударила мужчину ножом в шею. Тот упал и вскоре перестал подавать признаки жизни. Как всё происходило, видела девочка-инвалид, но мать запретила ей звонить в полицию», - сообщает «Город Новостей».

Злоумышленница вымыла нож, выбросила его в окно и попыталась убрать следы крови с пола. Затем новокузнечанка вызвала скорую помощь. Прибывшим на место происшествия медикам женщина не стала говорить, откуда на шее мужчины взялось ножевое ранение, однако девочка тайком рассказала врачам о преступлении матери.

Следователям подозреваемая и вовсе сказала, что потерпевший сам ударил себя в шею, потом вымыл нож, выбросил его и умер. В версию новокузнечанки правоохранители не поверили и оставили её под стражей. По факту убийство возбуждено уголовное дело.