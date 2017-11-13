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13 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 83

Синоптики: в Кузбассе снова похолодает до -25

Неделя в Кузбассе началась с дорожных заторов и аварий. Сегодня утром Кемерово сковали 9-балльные пробки. Причина -  снег, который пошёл  в воскресенье вечером и в некоторых территориях области не прекращается до сих пор. По заверениям синоптиков он больше не растает,  в регион пришла  настоящая  зима. Кстати,  на  месяц  позже,  чем  в  прошлом  году.  Самая  низкая  температура  зафиксирована  в  Тайге.  Ночью там  было  -25  градусов.  По  данным метеорологов,  температура  в декабре  и  январе  в  Кузбассе  ожидается  ниже  нормы.  Ну,  а  прогноз  на  эту  неделю,  вполне  оптимистичный. 

 
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