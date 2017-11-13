Синоптики: в Кузбассе снова похолодает до -25

Неделя в Кузбассе началась с дорожных заторов и аварий. Сегодня утром Кемерово сковали 9-балльные пробки. Причина - снег, который пошёл в воскресенье вечером и в некоторых территориях области не прекращается до сих пор. По заверениям синоптиков он больше не растает, в регион пришла настоящая зима. Кстати, на месяц позже, чем в прошлом году. Самая низкая температура зафиксирована в Тайге. Ночью там было -25 градусов. По данным метеорологов, температура в декабре и январе в Кузбассе ожидается ниже нормы. Ну, а прогноз на эту неделю, вполне оптимистичный.