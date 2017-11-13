Юрий Мовшин дал показания в Абаканском суде

В Абаканском городском суде состоялось заседание по делу о смертельном ДТП с участием Юрия Мовшина. Предполагаемый виновник страшной аварии дал показания.

«На заседании экс-глава областного ведомства не признал вину и гражданские иски. На вопрос о том, вызывал ли он скорую помощь, Мовшин ответил, что позвонил водителю с просьбой вызвать врачей», - сообщает «Газета Кемерова».

Отмечается, что бывший начальник ГИБДД Кузбасса в ходе заседания отказался отвечать на вопрос мужа одной из погибших в аварии женщин.

Судебное следствие окончено, прения сторон пройдут 21 и 22 декабря.

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 апреля 2016 года. Экс-начальника ГИБДД Кузбасса на внедорожнике протаранил Toyota Corona Premio. В результате аварии погибли 4 пассажирки легкового автомобиля.