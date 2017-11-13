Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
13 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 173

Кемеровчанка зарезала мужчину в ответ на предложение о сексе

Кемеровчанка зарезала мужчину в ответ на предложение о сексе

Женщине не понравилось предложение ухажера, и она его убила.

Обвиняемая познакомилась с потерпевшим в магазине, когда покупала алкоголь. Там они решили выпить вместе, и знакомство продолжилось в автомобиле мужчины.

Когда кемеровчане переместились в квартиру женщины, потерпевший начал оказывать ей знаки внимания и предложил секс. Такая идея не понравилась обвиняемой, и она ударила нового знакомого ножом в живот.

По сообщению СУ СК по Кемеровской области, женщина сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти мужчину врачам не удалось.

За «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» 27-летнюю кемеровчанку приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 3202
Выпуски программы "Вести-Кузбасс" можно будет смотреть в высоком качестве
13 ноября 2017 62
В Прокопьевске отремонтировали сцену драматического театра
13 ноября 2017 69
В Кемерове прошел турнир «Кубка федерации хоккея с мячом России среди юношей»
13 ноября 2017 120
В Кузбассе поощрили отличившихся селян
13 ноября 2017 67
Кузбассовец из самострела убил женщину и ранил её знакомого
13 ноября 2017 230
Кемеровчанка зарезала мужчину в ответ на предложение о сексе
13 ноября 2017 173
В Таштаголе прошёл профсоюзный форум работников здравоохранения
13 ноября 2017 130
Кузбасские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь младенцу
13 ноября 2017 86
Кемеровчан возмутила платная парковка аэропорта имени Алексея Леонова
13 ноября 2017 738
В Кузбассе с браконьерами будут бороться с помощью фотоловушек
13 ноября 2017 72
Юрий Мовшин дал показания в Абаканском суде
13 ноября 2017 160
В Анжеро-Судженске вода подтопила дома и огороды
13 ноября 2017 74
В Прокопьевском районе наградили отличившихся аграриев
13 ноября 2017 112
Синоптики: в Кузбассе снова похолодает до -25
13 ноября 2017 133
Новокузнечанка зарезала мужа на глазах у дочери-инвалида и сказала следователям, что он покончил с собой (фото)
13 ноября 2017 161
Центробанк выпустил юбилейную монету к 400-летию Новокузнецка
13 ноября 2017 584
Специалисты назвали причину пожара в кемеровском «Подорожнике»
13 ноября 2017 168
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 10.11.17
10 ноября 2017 796
События недели
События недели от 11.11.17
12 ноября 2017 411
Москва слезам не верит на «Сделано в СССР»
10 ноября 2017 345
Время женщин: органосохраняющие операции в гинекологии
10 ноября 2017 355
Сладкий ноябрь: куда пойти и что посмотреть в выходные дни
10 ноября 2017 324
Священник играет на гитаре: «Всё пройдёт»
10 ноября 2017 319
Диана Милая: и хорошее настроение не поникнет больше вас
10 ноября 2017 319
В Кемерове появится кластер лёгкой промышленности
10 ноября 2017 429
Сергей Лысенко: ЖКХ в Кемерове
10 ноября 2017 581
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.