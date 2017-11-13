Кемеровчанка зарезала мужчину в ответ на предложение о сексе

Женщине не понравилось предложение ухажера, и она его убила.

Обвиняемая познакомилась с потерпевшим в магазине, когда покупала алкоголь. Там они решили выпить вместе, и знакомство продолжилось в автомобиле мужчины.

Когда кемеровчане переместились в квартиру женщины, потерпевший начал оказывать ей знаки внимания и предложил секс. Такая идея не понравилась обвиняемой, и она ударила нового знакомого ножом в живот.

По сообщению СУ СК по Кемеровской области, женщина сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти мужчину врачам не удалось.

За «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» 27-летнюю кемеровчанку приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.