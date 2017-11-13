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14 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 206

В Кемерове пропал 17-летний подросток

В Кемерове пропал 17-летний подросток

Никита Евгеньевич Филимонов 3 ноября ушёл из дома по улице Пролетарской и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

По сообщению «Газеты Кемерова», молодому человеку 17 лет, его рост 180 сантиметров, у него среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. Он был одет в чёрную олимпийку, джинсы, шапку и чёрные кроссовки. С собой у парня был рюкзак. На правой ноге у Никиты есть шрам.

Отмечается, что пропавший может находиться в Екатеринбурге. Если вы что-либо знаете о местонахождении парня, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатный по России) или 112.

 
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