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14 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 38

Мэр Кемерова: на Сибиряков-Гвардейцев не будут запускать маршрутки

Мэр Кемерова: на Сибиряков-Гвардейцев не будут запускать маршрутки

Житель областной столицы пожаловался, что «трамвай ходит безобразно» и предложил в «Банке идей» запустить на улице Сибиряков-Гвардейцев новый автобусный маршрут.

Просьбу кемеровчанина прокомментировал мэр областной столицы Илья Середюк. По словам градоначальника, реализовать такую задумку не позволяют объективные условия. Так по требованиям СНиП, ширина крайней правой полосы для движения должна быть не меньше четырёх метров. В данный момент этот показатель меньше. Также при запуске автобусов и маршруток должны быть оборудованы остановочные павильоны с площадкой, заездным карманом, пешеходным переходом.

«При организации автобусного маршрута по улице Сибиряков-Гвардейцев в настоящее время не будут обеспечены требования по обеспечению безопасности дорожного движения и вышеуказанных нормативных документов», - цитирует мэра «Газета Кемерова».

Илья Середюк отметил, что режим работы и количество транспортных средств, работающих по маршрутам пассажирского транспорта, определяются с учетом потребности в перевозках пассажиров для каждого конкретного маршрута. В сентябре процент выполнения рейсов по трамвайному маршруту № 1 составил 99%.  

 
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