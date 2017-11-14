В столице Кузбасса за три дня выпала треть месячный нормы осадков

Редакция "Вестей" получает огромное количество жалоб на работу коммунальщиков. Утро кемеровчан, снова началось с восьмибалльных пробок. С сегодняшнего дня в регионе действуют телефоны горячей линии. Об опасных участках трасс можно сообщать по номерам : 36-81-83 или 67-00-00. Если непорядок во дворах, звоните в ГЖИ: 36-93-32, или в Жилкомцентр: 31-23-32. Снегопад в Кузбассе не прекращается третьи сутки. По данным синоптиков, в регионе уже выпала декадная норма осадков. Высота снежного покрова достигла 30 см. Водителям по возможности рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.