В Кузбассе BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми — семилетняя девочка погибла

Страшная авария произошла в Берёзовском 14 ноября около 07:15 на улице Калинина.



Пенсионерка отводила в школу двух внучек и двух соседских детей. Дети в возрасте 7-10 лет вместе с 68-летней женщиной шли по краю проезжей части навстречу двигавшемся машинам.

В какой-то момент водитель автомобиля BMW 735 не справился с управлением и наехал на пешеходов. В результате ДТП погибла7-летняя девочка. Женщина и трое детей получили различные травмы и были доставлены в больницу.

«По результатам освидетельствования с использованием алкотестера водитель оказался трезв. Уже известно, что в нарушение п. 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещено использование транспортных средств, на автомобиле «БМВ» владельцем была установлена резина с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фото: ГУ МВД по Кузбассу