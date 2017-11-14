В Кузбассе мужчина заманил девочек конфетами и изнасиловал их

Житель Новокузнецка надругался над девочками и около года скрывался от следствия.

Инцидент произошёл в августе 2016 года. Мужчина заманил двух пятилетних девочек к себе в квартиру, пообещав им конфеты и жвачку. Когда дети оказались один на один со злоумышленником, он совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После чего пострадавшие покинули квартиру и рассказали обо всём родителям.

По сообщению «Газеты Кемерова», правоохранители быстро установили личность злоумышленника, однако мужчина успел скрыться и бегал от полицейских до лета 2017 года. После того, как 33-летнего подозреваемого задержали, ему предъявили обвинения в совершении «Насильственных действий сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Уголовное дело направленно в суд.

Добавим, что преступление стало возможно из-за недостаточного контроля детей со стороны родителей. В комиссию по делам несовершеннолетних направили информацию о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.