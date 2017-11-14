В Кемерове на нескольких улицах запретят парковку автомобилей

В ближайшее время на нескольких улицах центра Кемерова запретят стоянку автомобилей. Так парковаться нельзя будет на Орджоникидзе от Николая Островского до проспекта Советского, на улице Мичурина, от Ленина до Красноармейской, и на Дзержинского - от Красноармейской до Кирова. Чтобы не искать своё авто на штраф-стоянках, обращайте внимание на знаки. подробнее с нововведениями можно ознакомиться на сайте администрации Кемерова в разделе "актуально". Дополнительные ограничения мера вынужденная. брошенные на обочинах машины мешают снегоуборочной технике.