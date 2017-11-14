Семье девочки, погибшей под колёсами BMW в Берёзовском, окажут материальную помощь

«Газета Кемерова» со ссылкой на областную администрацию сообщила, что на совещании с заместителями губернатор Кузбасса поручил передать материалы страшного ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка в правоохранительный органы.

Отмечается, что семье погибшей девочки будет оказана материальная помощь.

Также Аман Тулеев велел сотрудникам ГИБДД и дорожникам обеспечить своевременную очистку улиц от снега.

В детсадах и школах будут организованны дополнительные занятия и инструктажи по безопасности дорожного движения.