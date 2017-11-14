В Кузбассе женщина пыталась убить свою дочь

В Тяжинском районе вынесли приговор женщине, которая едва не убила 28-летнюю дочь.

Пострадавшая попросила маму помочь ей закрепить бельевую верёвку. Обвиняемая согласилась, но начала высказывать претензии в адрес девушки. Вскоре между ними разгорелся скандал, и 60-летняя злоумышленница попыталась ударить оппонентку молотком. Пострадавшая сумела выбить оружие из рук нападавшей, но женщину это не остановило. Она взяла нож и ударила им дочь в шею.

«Зажав рану, потерпевшая убежала к соседям, которые вызвали скорую помощь. Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Её дочери сейчас ничего не угрожает», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СУ СК по Кузбассу.

Примечательно, что в момент происшествия обе женщины были пьяны.

Суд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.