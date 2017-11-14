Появилось видео с места ДТП в Берёзовском, где под колёсами BMW погибла 7-летняя девочка

В Кузбассе произошло три крупных аварии. Причина - плохая погода. Страшное ДТП случилось в Берёзовском. Водитель иномарки сбил женщину с четырьмя ребятишками. Пенсионерка по обочине вела в школу двух внучек и двух соседских детей. Семилетняя девочка погибла, остальные пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на пешеходов. Уже известно, что на машине была установлена резина с разным рисунком протектора, что считается грубым нарушением правил. Сейчас назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

На трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий столкнулись Камаз и автомобиль Lifan . Легковушка вылетела в кювет. А в Тяжинском районе шофёр грузовика наехал на УАЗ . Инспекторы еще раз напоминают о необходимости быть предельно внимательными в условиях снегопада.