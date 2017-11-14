Кемеровскую единую дежурно-диспетчерскую службу признали лучшей в России

Все чрезвычайные ситуации контролирует также единая дежурно-диспетчерская служба. Именно ее специалисты фиксируют происшествия, принимают сигналы и направляют спасателей. Кемеровская структура признана лучшей в стране. Сегодня сотрудников поздравили с победой во всероссийском конкурсе, наградили отличившихся и проверили состояние техники и оборудования. Работать наиболее эффективно диспетчерам позволяют система глонасс и видеостена.