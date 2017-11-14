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14 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 61

Кемеровскую единую дежурно-диспетчерскую службу признали лучшей в России

Все чрезвычайные  ситуации контролирует также  единая  дежурно-диспетчерская  служба. Именно ее специалисты фиксируют происшествия, принимают сигналы и направляют спасателей. Кемеровская структура  признана лучшей в стране. Сегодня  сотрудников поздравили с победой  во всероссийском конкурсе, наградили  отличившихся  и проверили состояние техники и оборудования.  Работать  наиболее эффективно  диспетчерам  позволяют  система глонасс и видеостена.

 
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