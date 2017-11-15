В Кузбассе пропал 15-летний подросток

В Прокопьевске ищут Александра Сергеевича Пескова, который самовольно ушел из детского дома №2.

Подростку 15 лет, он был одет в серую зимнюю куртку, вязаную черную шапку, синие джинсы и черно-серые зимние кроссовки. Рост Александра около 170 см, у него худощавая комплекция и темно-русые коротко стриженые волосы. При ходьбе сутулится.

По сообщению prokopievsk.ru, мальчик склонен к бродяжничеству и употребляет алкогольные напитки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам: 8 (3846) 61-48-80 или 02.