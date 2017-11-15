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15 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 147

В Кузбассе проверили качество уборки снега с городских дорог

Инспекторы областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения вышли на дороги. Они проверяют качество очистки магистралей от снега. Главное  внимание - участкам, где накануне были зафиксированы пробки.

Уборка проезжих частей особенно интенсивно ведется в ночное время, но работы не прекращаются круглые сутки. Исключение составляют лишь часы пик. По последним данным, в регионе борются с сугробами  2,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

 
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