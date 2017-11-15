В Новокузнецке ночью горели три иномарки

В южной столице Кузбасса от огня пострадали три автомобиля.

Возгорание произошло в ночь на 15 ноября на улице Суворова, сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 03:40.

«На момент прибытия первого подразделения Hyundai Santa Fe был полностью охвачен огнём. В результате у автомобиля обгорели моторный отсек и салон», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МЧС по Кузбассу.

Также повреждения получили две иномарки, припаркованные рядом с загоревшимся автомобилем. У Hyundai ix35 обгорела левая фара и боковое зеркало, у Nissan Tino — правая фара и боковое зеркало.