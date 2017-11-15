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15 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 82

Губернатор Хакасии раскритиковал Агафью Лыкову и запретил кузбасским чиновникам летать к ней на вертолёте

Губернатор Хакасии раскритиковал Агафью Лыкову и запретил кузбасским чиновникам летать к ней на вертолёте

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время прямой линии с жителями региона высказался по поводу Агафьи Лыковой и помогающих ей чиновников.

Губернатор заявил, что не очень хорошо относится к отшельнице и к тому, что на помощь к ней прилетают из соседнего региона.

«К старообрядческой вере отношусь с большим уважением. А бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел, связанных с религией», - цитирует главу Хакасии «Газета Кемерова».

Также Виктор Зимин сообщил, что запретил чиновникам прилетать из Кемеровской области для оказания помощи отшельнице.    

«Ещё один раз борт придёт оттуда — и вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо, они там прям кормильцы», - добавил Губернатор.

Напомним, Агафья Лыкова родилась в 1944 году в семье ушедших в тайгу староверов. Она является единственным оставшимся в живых членом семьи, которую геологи нашли в 1978 году. 

 
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