Губернатор Хакасии раскритиковал Агафью Лыкову и запретил кузбасским чиновникам летать к ней на вертолёте

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время прямой линии с жителями региона высказался по поводу Агафьи Лыковой и помогающих ей чиновников.

Губернатор заявил, что не очень хорошо относится к отшельнице и к тому, что на помощь к ней прилетают из соседнего региона.

«К старообрядческой вере отношусь с большим уважением. А бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел, связанных с религией», - цитирует главу Хакасии «Газета Кемерова».

Также Виктор Зимин сообщил, что запретил чиновникам прилетать из Кемеровской области для оказания помощи отшельнице.

«Ещё один раз борт придёт оттуда — и вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо, они там прям кормильцы», - добавил Губернатор.

Напомним, Агафья Лыкова родилась в 1944 году в семье ушедших в тайгу староверов. Она является единственным оставшимся в живых членом семьи, которую геологи нашли в 1978 году.