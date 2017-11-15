Новокузнечанин шантажировал интернет-знакомую студентку интимными фотографиями

Кузбасские полицейские вычислили молодого человека, который вымогал у 23-летней студентки 30 000 рублей за интимные фото.

Кемеровчанка познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. Девушка переписывалась с парнем и отправляла ему интимные снимки. В какой-то момент собеседник предложил выкупить у него фотографии, в противном случае молодой человек пообещал показать компромат знакомым потерпевшей.

По сообщению «Газеты Кемерова», девушка обратилась за помощью в полицию, и правоохранители вычислили вымогателя. Им оказался 24-летний житель Новокузнецка.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.