Новокузнечанин шантажировал интернет-знакомую студентку интимными фотографиями
Кузбасские полицейские вычислили молодого человека, который вымогал у 23-летней студентки 30 000 рублей за интимные фото.
Кемеровчанка познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. Девушка переписывалась с парнем и отправляла ему интимные снимки. В какой-то момент собеседник предложил выкупить у него фотографии, в противном случае молодой человек пообещал показать компромат знакомым потерпевшей.
По сообщению «Газеты Кемерова», девушка обратилась за помощью в полицию, и правоохранители вычислили вымогателя. Им оказался 24-летний житель Новокузнецка.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.