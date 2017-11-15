В Кузбассе рыбак завёл женщину в заросли и изнасиловал

Прокопчанина будут судить за насильственные преступления сексуального характера.

В августе текущего года обвиняемый рыбачил на берегу пруда и распивал спиртное. Неподалёку он заметил женщину, которая шла одна.

«Ударив её по голове и угрожая убийством, он заставил женщину пойти с ним в заросли, где совершил в отношении потерпевшей насильственные преступления сексуального характера», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СУ СК по Кузбассу.

Когда злоумышленник отпустил пострадавшую, она пошла в полицию, а мужчина продолжил выпивать.

За «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством» в отношении рыбака возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал.