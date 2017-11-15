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15 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 57

В Кузбассе рыбак завёл женщину в заросли и изнасиловал

В Кузбассе рыбак завёл женщину в заросли и изнасиловал

Прокопчанина будут судить за насильственные преступления сексуального характера.

В августе текущего года обвиняемый рыбачил на берегу пруда и распивал спиртное. Неподалёку он заметил женщину, которая шла одна.

«Ударив её по голове  и угрожая убийством, он заставил женщину пойти с ним в заросли, где совершил в отношении потерпевшей насильственные преступления сексуального характера», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СУ СК по Кузбассу.  

Когда злоумышленник отпустил пострадавшую, она пошла в полицию, а мужчина продолжил выпивать.

За «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные  с угрозой убийством» в отношении рыбака возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал. 

 
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