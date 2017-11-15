В Кузбассе нашли пропавшего 15-летнего подростка

Молодого человека, который самовольно покинул детский дом в Прокопьевске, нашли живым.

«В результате поисков инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции нашли подростка в одном из заброшенных строений», - сообщает «Газета Кемерова», - со ссылкой на кузбасскую полицию.

Отмечается, что преступлений в отношении подростка не совершалось.

Напомним, Александр Песков ушёл из детского дома №2 и пропал. Об исчезновении мальчика сообщил директор учреждения.