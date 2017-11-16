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16 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 51

Кемеровчане не знают, кто отвечает за деятельность кузбасской полиции и органов военного управления

Во время пресс-конференции с замгубернатора Кузбасса по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алекссем Кожевиным журналисты показали чиновнику результаты опроса кемеровчан, который показал, что жители областной столицы не знают кто он такой. 

Самого замгубернатора такое положение дел не смутило. "Кузбассовцы должны прежде всего знать губернатора, потому что это высшее лицо государственной власти, которое отвечает за регион. Мне не надо, чтобы меня знали, я человек не публичный. Самое главное для меня, чтобы те вещи, которые ставятся государством, президентом, губернатором - выполнялись", - прокомментировал результаты опроса Алексей Кожевин.  

 
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