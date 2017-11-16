Илья Середюк попал в пятёрку лучших мэров сибирских столиц

Кемеровский градоначальник поднялся на пятую строчку в рейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.

В сентябре мэр столицы Кузбасса занял шестое место в этом рейтинге, а уже в октябре поднялся на пятое.

«Медиаиндекс Ильи Середюка, вычисляемый из общего уровня благоприятствования информационной среды за месяц по сумме всех сообщений с упоминанием объекта, составляет 4 086», - сообщает «Газета Кемерова».

Первое место рейтинга занял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отметим, что 16 ноября Илья Середюк празднует свой день рождения. Ему исполнилось 42 года.

Фото: "ВКонтакте"